Станцию МЦД-3 «Рижская» могут открыть в 2029 году 14.01.2025 ZELENOGRAD.RU

«Рижскую» Ленинградского направления закрыли на переделку больше двух лет назад. Станцию сломали и строят новую — пока платформы. Открыть её намерены после завершения строительства крупного транспортного узла с вокзалом высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

Новые рендеры (проектные изображения) со сроками опубликовала компания «Ренпроектстрой». «Рижская» будет связана с ТПУ длинным надземным переходом с траволаторами. ТПУ включает в себя платформы, пути и павильоны трёх диаметров, вокзал ВСМ и станцию метро «Рижская» Большой кольцевой линии. А также многоэтажные здания — то ли жильё, то ли офисы. Проектирование должно завершиться в этом году, а строительство — в 2029-м.

Судя по описанию, речь идёт о проектировании и строительстве пассажирских павильонов и пешеходной галереи. В павильонах будет традиционные распределительные зоны, билетные автоматы, кассы, туалеты и так далее. В надземном переходе от «Рижской» МЦД-3 запроектированы шесть траволаторов, лифты и эвакуационные лестницы. В другую сторону будет выход на улицу 2-ю Мытищенскую — по ней и Крестовскому мосту можно дойти до метро «Алексеевская» (оранжевая, Калужско-Рижская линия).

Сейчас на «Рижской» МЦД-3 начали строить вторую платформу (в Крюково), первая (в Раменское) местами уже достроена. Предстоит еще проложить пути, построить пассажирский павильон и прочее. Возможно ли открыть станцию для электричек до окончания строительства всего грандиозного ТПУ, неизвестно. Два года назад в РЖД отвечали, что нет (только всё вместе), но проекты могут меняться.

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Метки:
мцд, станция рижская
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