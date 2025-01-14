«Рижскую» Ленинградского направления закрыли на переделку больше двух лет назад. Станцию сломали и строят новую — пока платформы. Открыть её намерены после завершения строительства крупного транспортного узла с вокзалом высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

Новые рендеры (проектные изображения) со сроками опубликовала компания «Ренпроектстрой». «Рижская» будет связана с ТПУ длинным надземным переходом с траволаторами. ТПУ включает в себя платформы, пути и павильоны трёх диаметров, вокзал ВСМ и станцию метро «Рижская» Большой кольцевой линии. А также многоэтажные здания — то ли жильё, то ли офисы. Проектирование должно завершиться в этом году, а строительство — в 2029-м.