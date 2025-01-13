Завод планирует выпускать автомобильные многофункциональные навигационные устрои?ства, видеорегистраторы и другую автомобильную электронику для широкого модельного ряда автомобилей. Мощности завода DY-Technologies позволят выполнять полный комплекс работ: от конструкторской разработки и сборки печатных плат на собственных современных SMT-линиях до выпуска, тестирования и упаковки готовой продукции.

Здание завода семиэтажное, высотой 28 метров, общая площадь 7760 кв.м., площадь застройки 1600 кв.м. Адрес построенного завода — проспект Генерала Алексеева, дом 51.

На заводе планируется создать 180 рабочих мест. Сейчас мы нашли три открытые вакансии: старший оператор финального тестирования (от 150 тысяч), инженер-наладчик и экономист.

Компания ООО «Ди вай технолоджис» с марта 2023 года принадлежит ПАО МТС через дочернюю компанию ООО «МТС Авто». В прошлом январе в МТС говорили, что планируют выпускать на заводе автокомпоненты в рамках импортозамещения.



