Работы проходили на Привокзальной площади, участках улиц Новокрюковская от Проектируемого проезда №898 до улицы Ленина и улицы Ленина от Новокрюковской до Советской", рассказали в мэрии и добавили, что главной целью было улучшение транспортной и пешеходной доступности.

Вот что сделали:

провода, которые раньше висели в воздухе, убрали в кабельную канализацию (почти 600 метров)

проложили дополнительную ливневку

расширили тротуары и обновили их покрытие

замостили плиткой Привокзальную площадь

заменили асфальт на проезжей части и во внутридворовых проездах

установили около 40 новых фонарей и уличных торшеров

наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения

поставили три современных остановочных павильона

разбили газоны.

Впрочем, это не значит, что стройка вокруг станции прекратилась. Например, из-за строительных работ ограничено движение на участке местного проезда в районе корпуса 1824 — до 20 мая здесь будет недоступна для движения одна полоса. А в будущем возле станции будут строить терминал для высокоскоростной магистрали Москва-Петербург (ВСМ).