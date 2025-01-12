Работы проходили на Привокзальной площади, участках улиц Новокрюковская от Проектируемого проезда №898 до улицы Ленина и улицы Ленина от Новокрюковской до Советской", рассказали в мэрии и добавили, что главной целью было улучшение транспортной и пешеходной доступности.
Вот что сделали:
- провода, которые раньше висели в воздухе, убрали в кабельную канализацию (почти 600 метров)
- проложили дополнительную ливневку
- расширили тротуары и обновили их покрытие
- замостили плиткой Привокзальную площадь
- заменили асфальт на проезжей части и во внутридворовых проездах
- установили около 40 новых фонарей и уличных торшеров
- наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения
- поставили три современных остановочных павильона
- разбили газоны.
Впрочем, это не значит, что стройка вокруг станции прекратилась. Например, из-за строительных работ ограничено движение на участке местного проезда в районе корпуса 1824 — до 20 мая здесь будет недоступна для движения одна полоса. А в будущем возле станции будут строить терминал для высокоскоростной магистрали Москва-Петербург (ВСМ).
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