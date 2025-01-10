Прошлой зимой на портале «Наш город» местной жительнице уже отвечали, что так делать нельзя, но пришла следующая зима и снова надо убирать «до асфальта». В московском регламенте зимней уборки нам не удалось найти упоминаний об использовании экскаватора как разрешенного инструмента для механизированной уборки.

Почему намерзает такой слой льда, что его приходится счищать тракторами, непонятно. Возможно потому, что оттаявшую снежную кашу не убирают вовремя и она смерзается в непробиваемый лёд. Кто придумал и разрешил такие «инновационные» способы уборки, неизвестно. Кто будет отвечать за испорченный асфальт, тоже.