Раньше в РЖД говорили, что «в 2025-м будет активная работа, а в 2026-м году запуск». Ещё раньше говорили, что проект станции сделают в 2024-м году. В общем, сроки постоянно дрейфуют вправо. В любом случае, станцию должны построить до 2027 года, потому что она попала в госпрограмму с соответствующим сроком завершения, обещали раньше местным жителям в министерстве транспорта.

Станцию «Монумент» построят между станциями «Молжаниново» и «Химки». Она будет расположена между ТЦ «Мега Химки» и двумя большими ЖК: «Солнечная система» и «Две столицы».