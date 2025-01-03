Оказалось, Дедов Морозов было трое, причем вполне современных — не в санях, а на квадроциклах.

«Я уже три года 31 декабря выезжаю поздравлять детишек, — рассказал Андрей «Зеленоград.ру». — Раньше делал это один, а когда рассказал знакомым, они решили меня поддержать. Поэтому, сейчас нас было трое.

В моём детстве Дед Мороз был только в саду, поэтому мне хотелось, чтобы дети видели волшебника не только на официальных мероприятиях, а могли его просто встретить. Мы тогда жили в 18-м и первую поездку в 2022 году я делал именно по нему, но на площадках никого не было — и я поехал по городу, останавливаясь на автобусных остановках, где были дети.

В этом году благодаря сознательным взрослым все получилось весело! Кто захотел поздравления, вывел детей на площадки, только благодаря этому все и получилось задорно. А 16-й район вышел экспортом — там просто дети навалилось на нас и мы за три минуты лишились всех сладостей".

Местные жители оставляли восторженные отзывы: «Это очень круто! Хоть и быстро, но эмоции непередаваемые», «Огромное спасибо Дедам Морозам и Снегурочке, ребёнок был восторге», «Лучшие Деды Морозы!»