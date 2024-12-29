- Панфиловский проспект (от АЗС «Роснефть» до 9 микрорайона)
- Старокрюковский проезд со старым мостом
- Кутузовское шоссе
- Алабушевская улица с путепроводом на железной дорогой
- дорогу вокруг общежития МИЭТа на улице Юности
- проезд в Северной промзоне возле бывшего «Элиона» (дублер Панфиловского)
- проезд 5526 в Восточной зоне (от Сосновой аллеи до РТС)
- улица Малинская и Садовая в Малино
- проезд 673 возле 23-го микрорайона
- дорогу к деревне Рожки (возле Северного кладбища)
- проезд 65а в Южной промзоне
- дорогу от Фирсановского шоссе к картодрому (к площадке складирования коммунальных служб)
Комплексный ремонт предполагает не только замену асфальта и бордюров, но и приведение в порядок окружающего пространства. В уходящем году такой ремонт прошел неудачно — подрядчики не справлялись и на несколько месяцев затянули с окончанием работ, а на некоторых дорогах окончание отложили до весны.
Заказчиком работ была московская организация и зеленоградские чиновники долго игнорировали очевидные проблемы и сорванные сроки. Как будет в следующем году, пока неизвестно.
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