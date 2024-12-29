Панфиловский проспект (от АЗС «Роснефть» до 9 микрорайона)

Старокрюковский проезд со старым мостом

Кутузовское шоссе

Алабушевская улица с путепроводом на железной дорогой

дорогу вокруг общежития МИЭТа на улице Юности

проезд в Северной промзоне возле бывшего «Элиона» (дублер Панфиловского)

проезд 5526 в Восточной зоне (от Сосновой аллеи до РТС)

улица Малинская и Садовая в Малино

проезд 673 возле 23-го микрорайона

дорогу к деревне Рожки (возле Северного кладбища)

проезд 65а в Южной промзоне

дорогу от Фирсановского шоссе к картодрому (к площадке складирования коммунальных служб)





Комплексный ремонт предполагает не только замену асфальта и бордюров, но и приведение в порядок окружающего пространства. В уходящем году такой ремонт прошел неудачно — подрядчики не справлялись и на несколько месяцев затянули с окончанием работ, а на некоторых дорогах окончание отложили до весны.

Заказчиком работ была московская организация и зеленоградские чиновники долго игнорировали очевидные проблемы и сорванные сроки. Как будет в следующем году, пока неизвестно.