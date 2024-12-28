От станции Крюково это около трёхсот метров пешком, рядом парковка «Иридиума» или платная возле рынка. А позже рядом со зданием откроется автобусная остановка.

У сети «Чижик» тот же владелец, что и у «Пятерочки» и «Перекрестка». Но по формату это «жесткий дискаунтер» с ценами «ниже средних». Ближайшие магазин этой сети — с другой стороны станции Крюково, в доме 2 по Заводской улице.