Он находится по адресу улица Панфилова, дом 28Бс1 («Центурион»). Время работы — с 9 до 21 часа (31 декабря до 19 часов, 1 января закрыт).
От станции Крюково это около трёхсот метров пешком, рядом парковка «Иридиума» или платная возле рынка. А позже рядом со зданием откроется автобусная остановка.
У сети «Чижик» тот же владелец, что и у «Пятерочки» и «Перекрестка». Но по формату это «жесткий дискаунтер» с ценами «ниже средних». Ближайшие магазин этой сети — с другой стороны станции Крюково, в доме 2 по Заводской улице.
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