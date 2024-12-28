«По предварительным данным на Центральном проспекте у корпуса 439 водитель автомобиля „БМВ“ совершил наезд на мужчину-пешехода, который заканчивал переход проезжей части по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожной аварии пешеход от полученных травм скончался», сообщили в московской ГИБДД.

Он переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.