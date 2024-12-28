«Около остановки „Товары для дома“ на проезжей части лежит труп сбитого мужчины. Соответственно, со стороны МИЭТа Савелкинского проезда пробка», — рассказала читательница «Зеленоград.ру».
«По предварительным данным на Центральном проспекте у корпуса 439 водитель автомобиля „БМВ“ совершил наезд на мужчину-пешехода, который заканчивал переход проезжей части по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожной аварии пешеход от полученных травм скончался», сообщили в московской ГИБДД.
Он переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
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