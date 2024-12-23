Причина решения — большое число ДТП, связанных со столкновением машин, едущих прямо и поворачивающих налево. Ночью здесь часто пусто — водители пытаются проскочить. Вот несколько примеров: 1, 2, 3, 4. За 2024 год здесь в ДТП пострадало пять человек. Табличку под знаком должны демонтировать до конца марта.

Водителям, которым нужно повернуть налево, можно развернуться на соседних перекрестках. Перепробег составит около 1200 метров при необходимости повернуть на улицу Злобина и около 700 метров для поворота в проезд 4921.