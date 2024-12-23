Левые повороты с проспекта Генерала Алексеева полностью запретили 23.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Сейчас поворачивать с проспекта на улицу Злобина (1-й микрорайон) и в проезд 4914 (2-й микрорайон) можно ночью — с 20:30 до 7:30. Это реализовано соответствующей табличкой под знаком «движение прямо и направо». Теперь эту табличку решено убрать — таким образом запрет левого поворота будет действовать круглосуточно.

Причина решения — большое число ДТП, связанных со столкновением машин, едущих прямо и поворачивающих налево. Ночью здесь часто пусто — водители пытаются проскочить. Вот несколько примеров: 1, 2, 3, 4. За 2024 год здесь в ДТП пострадало пять человек. Табличку под знаком должны демонтировать до конца марта.

Водителям, которым нужно повернуть налево, можно развернуться на соседних перекрестках. Перепробег составит около 1200 метров при необходимости повернуть на улицу Злобина и около 700 метров для поворота в проезд 4921.

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Метки:
безопасность дорожного движения (бдд), микрорайон 1, микрорайон 2, проспект генерала алексеева
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