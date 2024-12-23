Слухи про объединение школ искусств и отмену бюджетных мест распространяются по Зеленограду. Мэрия всё опровергает 23.12.2024 ZELENOGRAD.RU

«Сегодня наш директор сообщил ошеломляющую новость: департамент культуры объявил, что с нового учебного года полностью упраздняется обучение во всех художественных и музыкальных школах на бюджетной основе — плата будет составлять 24 тысячи в месяц. Директорам объявили об объединении художек и музыкалок, и что профессиональное образование для зеленоградцев будет только в Москве, а здесь останется обучение по типу кружков», — пишет педагог одной зеленоградской школы искусств в чате родителей.

Похожая информация приходит из нескольких зеленоградских школ искусств, но чаще говорят про административную реформу — объединение бухгалтерий, сокращение управленческого персонала и т. п. Но не про сокращение педагогов или бюджетных мест.

Такие слухи ходят по всей Москве — они появились на прошлой неделе в соцсетях. Например, об этом написал оперный певец и педагог Сергей Москальков: «13 школ соединят с музыкальными училищами, в 27 школах будут учиться дети только по предпрофессиональной программе: то есть, те, кто будет продолжать музыкальное образование после начального. Школы же будут финансироваться государством. Остальных — 101 школа — пустят в свободное плавание. Школы НЕ будут финансироваться государством, или же финансирование будет незначительным. Если это правда (чему я не удивился бы, понимая „технократичность“ подходов столичного начальства, то это — диверсия».

Однако в департаменте культуры, которому подведомственны школы искусств, всё это опровергают и называют недостоверной информацию о том, что обучаться творческим специальностям на предпрофессиональной программе будет возможно только в центре Москвы. Занятия по этим программам продолжат проходить в каждом округе столицы, подчеркнули в департаменте. Ни закрытие, ни перевод на самоокупаемость или перепрофилирование под другие направления деятельности ДШИ в рамках возможных изменений не рассматривается. Все городские детские школы искусств продолжают финансироваться из городского бюджета.

Позже об этом же сказал лично руководитель департамента Алексей Фурсин: «Никакое сокращение финансирования школ, увольнение учителей или закрытия школ, о чем стали распространять информацию в социальных сетях и группах родителей учеников ДШИ, не обсуждалось и не обсуждается»

При этом в департаменте сообщили, что «в стадии обсуждения находится ряд преобразований». А Фурсин сказал любые изменения, будут предварительно обсуждаться с профессиональным сообществом, директорам и педагогами школ. И попросил ориентироваться на официальные заявления, а не на слухи в интернете.

Между тем, в интернете появилась петиция против закрытия школ искусств (ссылка в первом комментарии). Зеленоградские родители собирают «бумажные» подписи. Например, один из родителей рассказал «Зеленоград.ру», что в одной из школ искусств на вахте лежал бланк для сбора подписей. На момент публикации их там было больше 60.

Если у вас есть информация о планируемых изменениях, пожалуйста, напишите в комментарии или в редакцию (это всё конфиденциально).

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Метки:
дополнительное образование, музыкальная школа, хореография и школы танцев, художественная школа
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