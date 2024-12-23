Фото: "Зеленоград.ру"
Семь уличных точек по продаже ёлок работают с 20 декабря:
- на площади Юности (между улицей Злобина и «Электроном»)
- возле ТЦ «Ольга» на Панфиловском проспекте (корпус 1104)
- возле фудмола «Станция» на Крюковской площади
- возле ТЦ «Столица» (корпус 1446)
- возле ТЦ «Грин» на Панфиловском проспекте (корпус 1550)
- возле корпуса 1640 — возле ТЦ «Столица» (корпус 2309А)
Вот, для примера, цены на площади Юности:
- русская ёлка: от 1900 за один метр до 8500 за трёхметровую
- сосна: 2800-5700
- датская ёлка: 9000-33000
- пихта Фразера: 10000-39000
- елка в горшке: русская 10000, датская или голубая — 15000.
Также две точки должны открыться в Андреевке: возле строения 24 Г (это недалеко от перекрестка улиц Андреевка и Панфиловского проспекта) и на улице Жилинская, вблизи дома 26.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Половину расходов городского транспорта субсидирует бюджет — в мэрии объяснили причину роста тарифов на проезд Новости
Катки во дворах обещают начать заливать при температуре -5 градусов и ниже. Правда, до конца года таких морозов не обещают Новости
«Лежачих полицейских» решили сделать в трёх дворах после обращений «Зеленоград.ру». Там сбивали пешеходов Новости
Срок завершения строительства проезда между Центральным и Московским проспектами сдвинули на конец 2025 года Новости
Ещё больше областных автобусов пустят до станций МЦД. А маршруты, пересекающие МКАД, отдадут Москве Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 18 декабря по 19 января в ДК «Метролог» Реклама
Новосёлы 22-го микрорайона мёрзнут из-за ошибок в строительстве. Застройщик обещает всё исправить Новости
Долгожданную новую парковку возле Дворца творчества успели сделать до зимы. Теперь надо решить вопрос с её расчисткой от снега Новости