Магазин «Десяточка» открылся после пожара 23.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Пожар произошел в ночь на воскресенье на складе в соседнем помещении. Внутри магазин всё чисто, никаких следов нет, но ещё пахнет гарью — особенно возле входа, в торговом зале гораздо меньше.

Хотя некоторые покупатели жалуются на запах от товаров, в магазине это опровергают: «Товары были заменены, запах это последствия пожара в соседнем помещении, в магазине пожара не было, возвраты принимаются, как и всегда», написала представитель магазина в чате района.

«Сегодня брали там замороженный хек в панировке — без посторонних запахов», «Колбаса в вакуумной упаковке и чипсы — внутри без запаха», «Покупала торт, мне сделали возврат без проблем (как и всегда)», — пишут другие покупатели.

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Метки:
микрорайон 4, пожары, Магазин "Десяточка"
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