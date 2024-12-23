Пожар произошел в ночь на воскресенье на складе в соседнем помещении. Внутри магазин всё чисто, никаких следов нет, но ещё пахнет гарью — особенно возле входа, в торговом зале гораздо меньше.

Хотя некоторые покупатели жалуются на запах от товаров, в магазине это опровергают: «Товары были заменены, запах это последствия пожара в соседнем помещении, в магазине пожара не было, возвраты принимаются, как и всегда», написала представитель магазина в чате района.

«Сегодня брали там замороженный хек в панировке — без посторонних запахов», «Колбаса в вакуумной упаковке и чипсы — внутри без запаха», «Покупала торт, мне сделали возврат без проблем (как и всегда)», — пишут другие покупатели.