Для участия в общих собраниях собственников теперь обязательно указывать СНИЛС. Такую поправку внесла зеленоградский депутат Ирина Белых и приняла Госдума 23.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Новый закон вносит изменения в Жилищний кодекс и вступает в силу 1 марта 2025 года. Однако в части места онлайн-голосования действует уже сейчас. Теперь голосовать и размещать протоколы возможно только на госуслугах и в государственных региональных информационных системах — в Москве это «Электронный дом». Прежний федеральный закон допускал использование «иных систем», то есть коммерческих.

В первой редакции поправки касались только голосования через госуслуги. Но во втором чтении депутат от Зеленограда Ирина Белых предложила целый ряд поправок. В частности, такую: «Администратор общего собрания обязан указать в системе сведения о лице, участвующем в голосовании […] и страховой номер индивидуального лицевого счета собственника помещения в многоквартирном доме […]». Поправки были утверждены без возражений.

Голосования собственников через «Электронный дом» подразумевают полную учётную запись на сайте мэрии. Которая возможно только с указанием СНИЛС. Поэтому, казалось бы, ничего не изменится. Однако число пользователей «Электронного дома» пока небольшое и многие голосуют бумажными бюллетенями, которые потом администратор голосования (часто это «Жилищник») вносит в электронную систему. Таким собственникам придётся писать в бюллетене ещё и СНИЛС.

Эксперты отмечают возможные сложности с получением персональных данных от участников голосования. С другой стороны, это может защитить голосования от фальсификаций, о которых собственники узнают из смс-уведомления о том, что их голос учтён в «Электронном доме» — это значит, что кто-то «внёс» их данные через бумажный бюллетень. Такое регулярно происходило в Зеленограде.

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Ещё одно важное новшество — теперь при электронном ОСС можно «переголосовать» онлайн и этот голос будет иметь приоритет над бумажным бюллетенем. То есть, если злоумышленник подделал ваш голос бумажным бюллетенем, вы можете переголосовать через «Электронный дом», а проголосовать «бумагой» повторно будет уже нельзя.

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Метки:
общее собрание собственников жилья (осс)
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Для участия в общих собраниях собственников теперь обязательно указывать СНИЛС. Такую поправку внесла зеленоградский депутат Ирина Белых и приняла Госдума Новости
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