Власти Подмосковья договорились о передаче Москве в следующем году ряда подмосковных маршрутов, пересекающих МКАД, — чтобы загрузить МЦД. Это с большой вероятностью коснётся и Зеленограда. Через станцию Крюково уже проходят более десяти областных и коммерческих автобусов, а через полгода к ним могут добавить и другие.

О соглашении с Москвой сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв и назвал его важным. Областные маршруты будут переводить под управление «Мосгортранса» с июня 2025 года. «Задача — увеличить количество автобусов, которые идут к МЦД», сказал Воробьёв.

В число таких маршрутов может попасть 350-й маршрут Менделеево — метро «Водный стадион», идущий через Зеленоград — он разворачивается на Панфиловском проспекте возле 1-го микрорайона. Теоретически его могут перенаправить к станции Крюково по тому же Панфиловскому. Такой же вариант возможен с автобусом 437: он идёт от Клина до метро «Водный стадион», но часть автобусов уже пустили в Зеленоград к станции — через Панфиловский проспект.

Сейчас через станцию МЦД Зеленоград-Крюково проходят областные и коммерческие маршруты 312 и 497 (из Солнечногорска), 437 (из Клина), 493 и 476 (из Менделеево), 390 (из Ржавок), 128 (из Поварово), 495 (из Голубого), 366 (из Юрлово), 377 (из Хоругвино), 164К (от метро «Пятницкое шоссе»), 1297К (до «Зеленопарка») и другие.