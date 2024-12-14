Вера Митина рассказала Владимиру Путину об истории и работе фонда и поделилась проблемами отрасли, одна из которых — нехватка инфраструктуры, то есть самих приютов. По действующим правилам они могут располагаться только на землях поселений, которые сложно получить из-за востребованности для других целей.

Президент «Ники» попросила Президента РФ помочь усилить взаимодействие между различными ведомствами в решении вопросов, связанных с бездомными животными, создать единый центр принятия решений в этой сфере и решить вопрос выделения земель для строительства новых приютов для животных.

«Важно формировать ответственное отношение к животным и решать проблемы комплексно, ведь домашние и бездомные животные — это одна популяция,» — отметила Вера Митина.

«Решение, конечно, может быть найдено, вам же не сотни гектаров нужны, — ответил Владимир Путин. — Благородное дело — важно, чтобы одна популяция, человеческая, поддерживала другую популяцию».