«Строительная готовность составляет 100%, запущено тепло, ведут пусконаладочные работы, бассейны готовят к наполнению», — сказали в префектуре и добавили, что фактически спорткомплекс готов.

Однако от фактической готовности до открытия для посетителей может пройти много времени. По документам только на прошлой неделе утвердили архитектурно-градостроительное решение.

В реальности, по сообщению префектуры, строительный надзор только начал проверку соответствия построенного здания проекту. Если не найдут существенных недостатков, выдадут заключение о соответствии, затем введут здание в эксплуатацию и начнут передавать на баланс организации, которая будет его эксплуатировать. Например, у спорткомплекса «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне это заняло пять месяцев.

В «Горизонте» два бассейна: 25-метровый на восемь дорожек и малый 10x6 метров. Также в здании будет тренажерный зал площадью около 200 кв.м и буфет.

На территории будет парковка всего на 34 машины. Этого совсем мало для посетителей — учитывая опыт других подобных спорткомплексов, парковаться там будет персонал и маломобильные водители. Неподалеку есть автобусная остановка, а от 23-го микрорайона (http://t.me/zelenogradru/8471) вдоль шоссе идет тротуар — пешком идти 500-1000 метров.