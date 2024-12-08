Условия простые — в понедельник за чек от 700 рублей получаете возможность бросить три кости одновременно. Если на костях выпадет три одинаковых числа, заказ получаете бесплатно.
Как несложно посчитать, вероятность выигрыша 1/36 (2,8%). Не так уж и мало.
Кофейня «Между строк» находится на площади Юности дом 2 строение 1 (вход с обратной стороны здания) и в «Зеленопарке» (вход Е в одном павильоне с «У Палыча»).
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