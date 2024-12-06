Застройщик нового ЖК «Зеленый парк» получил разрешение на ввод в эксплуатацию участка проезда 658 — это около 700 метров дороги от Георгиевского проспекта до пересечения с проездом 687, возле строящихся корпусов дома 6. Когда по ней запустят движение, неизвестно. В префектуре «Зеленоград.ру» сказали, что информации об этом у них нет.

Полностью объездную дорогу вокруг 22-го микрорайона планируют построить и запустить весной следующего года. Тогда же обещают пустить в микрорайон автобус №16, а в перспективе и автобус №28. Хотя можно запускать автобусы и на участок проезда, если есть возможность развернуться.

В соседнем 17-м микрорайоне объездную дорогу вводили долго и частями, на половину дороги выпустили автобусы 22 и 400 Т, затем добавили 32-й маршрут. На готовом участке проезда в 22-й микрорайон уже есть автобусные остановки — пока безымянные.

На разных картах проезд 658 называется по-разному — или числом, или улицей Летчицы Тарасовой (как продолжение дороги между 19 и 20 микрорайонами). В градостроительных документах числится по-прежнему как 658-й.