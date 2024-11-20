Городские помещения в «Доме быта» капитально отремонтируют. Что будет с ними потом, непонятно 20.11.2024 ZELENOGRAD.RU

Два нежилых помещения общей площадью 784 квадратных метра в корпусе 435 решил отремонтировать департамент городского имущества. Обычно свободные площади город сдаёт или продаёт без ремонта, возлагая его на арендатора или собственника. А в данном случае выделил более 90 миллионов на проект и сами работы.

Эти помещения, находящиеся в собственности города, расположены в подвале, на первом и втором этаже, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте городского имущества. Большая часть (776 квадратных метров) сейчас не используется, а 12 квадратов находятся в аренде. У кого именно, не уточнили, как и точное расположение пространства под капремонт. В документах на выполнение работ назначение помещений — «административно-деловое». Ремонт делают в рамках выполнения государственной городской программы эффективного управления городским имуществом. Предстоит отремонтировать инженерные сети и помещения — полы, потолки, стены, окна, двери. На проектирование и сами работы даётся около 10 месяцев, сейчас департамент ищет через конкурс подрядчика.

С какой целью город делает масштабный ремонт помещений в «Доме быта», пока непонятно. Такие помещения чаще всего продают или как готовый бизнес (с арендаторами), или пустыми, или сдают в аренду в любом состоянии. Дефектной ведомости в документах торгов нет, оценить состояние этих площадей не представляется возможным.

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Метки:
микрорайон 4, коммерческая недвижимость
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