Причина перекрытия въезда неизвестна. В пресс-службе префектуры сначала сказали, что «не в курсе» но потом добавили: «это проводим не мы, кто посчитает нужным говорить об учениях — пусть информирует».

Неофициально сообщают, что в Зеленограде проводят «городскую штабную тренировку по антитеррористической безопасности», а в ДК будет «штаб городского МЧС», из-за этого в Культурном центре отменены занятия, сам КЦ закрыт с 10 до 18 «по техническим причинам».

Сотрудник одного из предприятий на Северной промзоне рассказал, что в корпоративной рассылке им сообщали, что с 9 до 17 для «проведения общегородских учений возможно перекрытие путей проезда». Другой сотрудник, работающий на заводе «Компонент», рассказал, что их предупреждали об учениях за два дня.

Если вы что-то знаете, пожалуйста, напишите в телеграм/ватсап или на news@zelenograd.ru.

«Баре собираются на сходку, холопы могут потерпеть», — прокомментировал перекрытие парковки в зеленоградском телеграм-чате один из наших читателей. Почему об учениях нельзя было предупредить горожан, непонятно.