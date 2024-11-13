По версии следствия, женщина познакомилась в одном из баров с 53-летним мужчиной и стала оставаться у него в квартире «под предлогом дальнейших взаимоотношений», а затем «в ходе систематического совместного употребления алкогольной продукции» убедила его оформить на неё доверенность по распоряжению квартирой. Дальше она планировала, вместе с соучастниками, оформить кредит по залог недвижимости.

Полиция задержала четверых подозреваемых — все они ранее судимые жители Московской области, трое мужчин и одна женщина в возрасте от 34 до 54 лет. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество организованной группой в особо крупном размере. Подозреваемые находятся под стражей.