Возле «Кванта» на Северной промзоне сделают пешеходный переход 13.11.2024 ZELENOGRAD.RU

О «зебре» на улице Конструктора Гуськова просили сотрудники предприятия, пояснили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения.

Ближайший к «Кванту» переход проезжей части — у «Микрона», это больше трехсот метров. А в здании «Кванта», и в соседних много арендаторов, немало сотрудников, которые идут пешком. Также здесь ездят автобусы — рядом с «Квантом» конечная остановка «41-й километр».

Сейчас в этом месте с одной стороны тротуар, а со стороны производственных зданий — газон. Участок газона заасфальтируют, проложат подход к переходу. Сделают понижение на бордюрах, разметку, поставят дорожные знаки. Заказчик этих работ — зеленоградские «Автомобильные дороги», подрядчик должен устроить нерегулируемый переход и подходы к нему до середины декабря.

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Метки:
безопасность дорожного движения (бдд), пешеходный переход, улица конструктора гуськова
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