Школу будут строить и вводить до конца следующего года, сказал замглавы управы района Крюково по строительству Максим Антонов в интервью радио «Зеленоград сегодня». Он отметил, что готовится комплекс «приемо-сдаточных мероприятий», а требования департамента образования к учебным заведениям очень высокие.

Эта информация не согласуется с заявлениями застройщика и префектуры. Сейчас завершение строительства и ввод в эксплуатацию школы, по планам, во втором квартале 2025 года (то есть, до июля). Месяц назад говорили, что введут к марту. Но в любом случае между строительным и фактическим открытием — процесс передачи зданий городу в лице департамента образования. В компании ПИК (застройщик 22-го микрорайона, ЖК «Зеленый парк») сообщили, что школу планируют открыть к 1 сентября. В префектуре тоже подтвердили, что всё идёт по плану.

Ошибся ли Антонов в сроках или же, наоборот, дал реальную перспективу, пока неизвестно. О каких именно требованиях департамента идёт речь, тоже не вполне ясно. Социальные объекты в инвестиционных жилых кварталах проектируются и строятся под присмотром профильных московских департаментов. Если это детсад или школа, то департамент образования должен участвовать в процессе с самого начала, с предпроектной стадии, сопровождать стройку и наблюдать за зданиями в процессе эксплуатации. Порядок взаимодействия инвесторов с дирекцией по строительству департамента расписан. Возможно, сложности кроются в требованиях стандарта «Московская школа», который периодически обновляют.

Кроме школы, в 22-м микрорайоне строят детский сад 250 детей — его планируют открыть весной-летом. Садик трёхэтажный, с большими окнами и атриумом, в нём будет бассейн площадью 18 квадратных метров. Школа строится для всех классов (с 1-го по 11-й) со всеми необходимыми помещениями. Из любопытного: для младших классов обещают «игровую с местами для сна». Школа и детсад войдут в состав школы 1150.

В 22-м микрорайоне, по проекту, должны построить ещё один детсад и одну школу, на то же количество мест в каждом здании. Сроки этих строек пока не определены.