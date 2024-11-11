В одну из них через трубу 100-мм и «неизвестный колодец» сливали хозбытовые сточные воды. Другая шла вдоль Жилинской улицы к ТЦ «Энергия» — через неё также сливали хозбытовые сточные воды «с характерным запахом».

Запах их и выдал. Теперь специалисты примут меры «для исключения сброса загрязняющих вещество». Вероятно, поставят какие-то заглушки. Будут ли искать тех, кто сливал нечистоты в колодцы для дождевой воды, неизвестно.

«Я думаю, такая ситуация по всей границе Андреевки с Зеленоградом — по хорошему, надо всё проверить. В гаражах есть хостелы — куда они сливают канализацию? В ту же ливневку», — сказал «Зеленоград.ру» житель, написавший жалобу.

Раньше в префектуре впрямую обвинили Андреевку, что из-за отсутствия собственной ливневой канализации после сильных дождей затапливаются улицы на границе с Зеленоградом: «Там просто нет водостока, они сливают избыток воды на свой газон, с него течёт к нам на дорогу», пояснили «Зеленоград.ру» в городской администрации

В связи с этим префект Смирнов собирался ещё летом написать письмо в прокуратуру. Есть ли на него ответ, пока неизвестно. Но легальная канализация в Андреевке пока не появилась, хотя какие-то совещания местная администрация провела.