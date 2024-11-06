Закрытая из-за антисанитарии «Пятёрочка» снова работает. Но войти внутрь непросто 06.11.2024 ZELENOGRAD.RU

Магазин в корпусе 403А, на улице Полагушина закрылась в начале октября после внеплановой проверки Роспотребнадзора, которая нашла в помещении склада множество следов грызунов — помёт, характерный запах, а также трупы мышей и много мух. Теперь, похоже, замечания устранили — по состоянию на утро среды в магазине чисто, но пока не работает пекарня, а некоторые стеллажи пустые.

Хуже другое — автоматические двери на входе сломаны. Точней, они открываются так, что боком проходит один человек. Всем неудобно, а посетительница с коляской вообще не смогла зайти. Ну и вокруг магазина — ледовый каток, как и по всему городу. Надеемся, двери быстро починят, а лёд в ближайшие дни растает сам.

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Метки:
микрорайон 4, магазин пятерочка
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