Фото: Zelenograd.ru
Магазин в корпусе 403А, на улице Полагушина закрылась в начале октября после внеплановой проверки Роспотребнадзора, которая нашла в помещении склада множество следов грызунов — помёт, характерный запах, а также трупы мышей и много мух. Теперь, похоже, замечания устранили — по состоянию на утро среды в магазине чисто, но пока не работает пекарня, а некоторые стеллажи пустые.
Хуже другое — автоматические двери на входе сломаны. Точней, они открываются так, что боком проходит один человек. Всем неудобно, а посетительница с коляской вообще не смогла зайти. Ну и вокруг магазина — ледовый каток, как и по всему городу. Надеемся, двери быстро починят, а лёд в ближайшие дни растает сам.
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