Хуже другое — автоматические двери на входе сломаны. Точней, они открываются так, что боком проходит один человек. Всем неудобно, а посетительница с коляской вообще не смогла зайти. Ну и вокруг магазина — ледовый каток, как и по всему городу. Надеемся, двери быстро починят, а лёд в ближайшие дни растает сам.