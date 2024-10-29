Она поступила с жалобами на сильное головокружение, слабость и онемение в руке и ноге слева. Подтвердив на КТ ишемический инсульт, её сразу же доставили в рентгеноперационную — экстренную тромбоэкстракцию провел заведующий отделением рентгенхирургии Максим Баркалов. Кровоснабжение мозга было полностью восстановлено.

«Находка нас удивила. Из артерии удалось извлечь червеобразный сгусток длиной 25 см. Изначально мы даже заподозрили, что в сосуде мозга женщины поселился паразит. Но исследования показали, что это все-таки тромб», — рассказал руководитель регионального сосудистого центра ГКБ им. Кончаловского Владимир Кузнецов.