Изменить маршрут 28-го автобуса предложила префектура — чтобы пустить его в 22 и 23-й микрорайоны 28.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Сейчас этот автобус ходит от станции Крюково вокруг 20-го микрорайона (на схеме его нынешний маршрут отмечен зеленым). Чтобы улучшить «транспортную доступность» для жителей 22 и 23-го микрорайона предлагают продлить его маршрут — дальше по Георгиевскому шоссе, затем поворот на Кутузовское шоссе (вдоль 23-го), затем поворот в проезд 687 (к 22-м микрорайону), затем в проезд 658 (это объездная дорога вокруг 22-го).

Вероятно, предполагается, что новый маршрут будет делать петлю вокруг новых районов и возвращаться на нынешний маршрут (на схеме — красным).

Это изменение префектура предложила департаменту транспорта. Пока есть время подумать — проезд 658 ещё не построен, первую очередь этого проезда планируется ввести в эксплуатацию весной-летом следующего года.

Для жителей 22 и 23-го микрорайонов также изменят маршрут 16-го автобуса — это департамент транспорта уже согласовал. Но и этот маршрут изменится только после ввода в эксплуатация проезда 658 — то есть не раньше весны.

За жителей 22 и 23-го районов можно только порадоваться, а у всех остальных — жителей районов, через которые автобусы 28 и 16 уже ходят — остаётся неотвеченный вопрос: как изменятся интервалы движения и добавят ли автобусы на маршруты после их удлинения в новые районы

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Метки:
микрорайон 23 (зеленый бор), микрорайон 22 (жк зеленый парк, циэ), автобус 28
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Изменить маршрут 28-го автобуса предложила префектура — чтобы пустить его в 22 и 23-й микрорайоны Новости
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