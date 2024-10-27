Ремонт асфальта планируется в следующих местах:

в лесу между 1 и 5 микрорайонами (4 и 6 кварталы комплексного заказника «Зеленоградский»)

в лесу 11 микрорайона — у Филаретовской улицы и за Чудиновым прудом (7 и 22 кварталы)

в лесу у 6 микрорайона — вокруг Черного озера и у Сосновой аллеи напротив горбольницы (11 и 15 кварталы)

В списке работ — срезка поверхности старого асфальта и укладка нового асфальта. Заказчик работ — государственное бюджетное учреждение «Автодороги ЗелАО», с этого года отвечающее за содержание инфраструктуры на природных территориях.

На эти работы выделили 6,4 млн рублей. Контракт с подрядчиком заключат, вероятно, в начале ноября, выполнить его должны до середины декабря, при этом на сами работы отводится десять рабочих дней.