Ремонт асфальта планируется в следующих местах:
- в лесу между 1 и 5 микрорайонами (4 и 6 кварталы комплексного заказника «Зеленоградский»)
- в лесу 11 микрорайона — у Филаретовской улицы и за Чудиновым прудом (7 и 22 кварталы)
- в лесу у 6 микрорайона — вокруг Черного озера и у Сосновой аллеи напротив горбольницы (11 и 15 кварталы)
В списке работ — срезка поверхности старого асфальта и укладка нового асфальта. Заказчик работ — государственное бюджетное учреждение «Автодороги ЗелАО», с этого года отвечающее за содержание инфраструктуры на природных территориях.
На эти работы выделили 6,4 млн рублей. Контракт с подрядчиком заключат, вероятно, в начале ноября, выполнить его должны до середины декабря, при этом на сами работы отводится десять рабочих дней.
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