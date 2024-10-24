Досрочно построить спорткомплекс с бассейнами на Кутузовском шоссе не получилось 24.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Строители обещали сдать спорткомплекс «Горизонт» на два-три месяца раньше срока — то есть в октябре. Но сейчас ясно, что сделать это не получилось.

Пока полностью завершены кровельные и монолитные работы, устройство витражей и внутренняя отделка работы также доведены до конца. Осталось смонтировать систему водоподготовки и закончить работы по фасаду (завершены на 85%).

В целом готовность комплекса — 96% и закончить работы обещают к концу года. Зачем были нужны эти обещания «сдать объект раньше», непонятно.

В «Горизонте» будет два бассейна: 25-метровый на восемь дорожек и малый размером 10 на 6 метров. Также в здании будет тренажерный зал площадью около 200 кв.м (уже укомплектован оборудованием) и буфет.

Впрочем, от окончания строительства до возможности поплавать в новом бассейне может пройти много времени. Например, у спорткомплекса «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне это заняло пять месяцев.

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Метки:
микрорайон 23 (зеленый бор), фок "горизонт"
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