Надписи Muzes, которыми и так изрисован весь город, начали появляться на уровне третьего этажа — например, на корпусах 514 или 1106. Судя по всему, граффитчик сначала забирается на пристройку, а затем по блокам кондиционеров — так высоко, как сможет. Возможно, приносит с собой лестницу.

При этом, на корпусе 514 всё это происходит прямо под камерой. Смогут ли разыскать ловкого вандала, неизвестно.