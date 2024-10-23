Фото: "Зеленоград.ру"
Надписи Muzes, которыми и так изрисован весь город, начали появляться на уровне третьего этажа — например, на корпусах 514 или 1106. Судя по всему, граффитчик сначала забирается на пристройку, а затем по блокам кондиционеров — так высоко, как сможет. Возможно, приносит с собой лестницу.
При этом, на корпусе 514 всё это происходит прямо под камерой. Смогут ли разыскать ловкого вандала, неизвестно.
Но иногда их находят — например, весной 17-летнего студента оштрафовали за порчу уличных объектов на Центральном проспекте. Штраф ничтожный, 300-500 рублей, но в следующий раз уже может быть уголовное дело. Как полиция тогда выследила граффитчика, не сообщается. Главное, мы узнали — могут, если захотят!
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