Вот новые сроки по улицам:

улица Андреевка — 15 ноября

улица Александровка — 31 октября

Георгиевский проспект — 15 ноября

Железнодорожный проезд — 10 ноября

улица Злобина — 15 ноября

Каштановая аллея — 5 ноября

Никольский проезд — 10 ноября

улица Новокрюковская — 5 ноября

улица Филаретовская — 15 ноября

Фирсановское шоссе — 15 ноября

Масштабный ремонт дорог в Зеленограде начался весной и должен был закончиться в начале августа. Затем его несколько раз продлевали. Что пошло не так, точно неизвестно.

Префектура снова отмечает, что ремонт дорог в Зеленограде в 2024 году выполняют по заказу ГБУ «Автомобильные дороги Москвы». Вероятно, этим зеленоградская администрация намекает, что подведомственные им организации справились бы лучше.