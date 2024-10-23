Вот новые сроки по улицам:
- улица Андреевка — 15 ноября
- улица Александровка — 31 октября
- Георгиевский проспект — 15 ноября
- Железнодорожный проезд — 10 ноября
- улица Злобина — 15 ноября
- Каштановая аллея — 5 ноября
- Никольский проезд — 10 ноября
- улица Новокрюковская — 5 ноября
- улица Филаретовская — 15 ноября
- Фирсановское шоссе — 15 ноября
Масштабный ремонт дорог в Зеленограде начался весной и должен был закончиться в начале августа. Затем его несколько раз продлевали. Что пошло не так, точно неизвестно.
Префектура снова отмечает, что ремонт дорог в Зеленограде в 2024 году выполняют по заказу ГБУ «Автомобильные дороги Москвы». Вероятно, этим зеленоградская администрация намекает, что подведомственные им организации справились бы лучше.
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