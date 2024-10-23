Сроки завершения ремонта дорог снова сдвинули — теперь обещают закончить в ноябре 23.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Вот новые сроки по улицам:

  • улица Андреевка — 15 ноября
  • улица Александровка — 31 октября
  • Георгиевский проспект — 15 ноября
  • Железнодорожный проезд — 10 ноября
  • улица Злобина — 15 ноября
  • Каштановая аллея — 5 ноября
  • Никольский проезд — 10 ноября
  • улица Новокрюковская — 5 ноября
  • улица Филаретовская — 15 ноября
  • Фирсановское шоссе — 15 ноября

Масштабный ремонт дорог в Зеленограде начался весной и должен был закончиться в начале августа. Затем его несколько раз продлевали. Что пошло не так, точно неизвестно.

Префектура снова отмечает, что ремонт дорог в Зеленограде в 2024 году выполняют по заказу ГБУ «Автомобильные дороги Москвы». Вероятно, этим зеленоградская администрация намекает, что подведомственные им организации справились бы лучше.

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Метки:
ремонт и строительство дорог
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