Масштабный ремонт дорог проходит на Георгиевском проспекте, на улицах Железнодорожная и Злобина, Каштановой аллее и в Никольском проезде. Закончить должны были ещё в начале августа, но сроки постоянно переносят. В конце сентября говорили про 15 октября, но сейчас очевидно, что и этот срок сорван.

Теперь подрядчик ООО «МДК» обещает закончить работу до 30 октября. Этот срок называют для Георгиевского проспекта и Железнодорожной улицы — подрядчик предоставил гарантийное письмо. Однако никаких гарантий нет — даже в зеленоградской префектуре, которая отстранённо наблюдает за провалом «москвичей» (заказчик — ГБУ «Автодороги Москвы», которое не подчиняется префектуре), выражали в этом «большие сомнения».

Жители, которые без малого полгода живут в этой разрухе, в очередном срыве сроков не сомневаются, потому что ежедневно видят, как идут работы (точней, не идут): «Разбомбили тротуары и проезжую часть», «Два месяца никаких работ не производится — уже снег обещают, а воз и ныне там», «Когда закончится это безобразие — дождей дождались, теперь ждём когда все снегом и льдом прикроет зима?» — это типичные отзывы.

Пессимизм жителей подогревают завиральные ответы чиновников. Например, департамент ЖКХ уверен, что «работы в Железнодорожном проезде выполняются в круглосуточном режиме, преимущественно в ночное время, в целях исключения ухудшения транспортной обстановки в городе» и обещают завершить эти работы «в строительном сезоне 2024 года».

Орган, надзирающий на благоустройством (ОАТИ) на запрос «Зеленоград.ру» ответил обтекаемо: за нарушения (в частности, отсутствие ограждений и безопасного прохода для пешеходов) к подрядчику не раз применялись «меры административного воздействия», но сроки выполнения работ вне компетенции ОАТИ — заказчик может их переносить по собственной инициативе. Что регулярно и делает.