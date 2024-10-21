После замены асфальта вокруг корпуса 2040, жители дома обнаружили, что ливневая канализации, куда стекала дождевая вода с дороги, исчезла.

Оказалось, что это не ошибка ремонтников — просто во время ремонта выяснилось, что эта ливневка «не функционировала», поэтому решили её ликвидировать.

Почему ливневка не работала, можно ли было её починить, куда теперь будет деваться вода — все эти вопросы остались без ответа.

«В настоящее время подтоплений не обнаружено», рапортуют в управе района Крюково. Просим жителей дома рассказать, как будет в будущем.