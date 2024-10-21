Московский департамент по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности заказал обследование технического состояния всего четырехэтажного здания, от фундамента и подвалов до учебно-тренировочной башни. Также надо спроектировать подземные инженерные сети, их будут менять в процессе капремонта. Изменится и фасад. В документах также упоминается предстоящая замена оборудования на новое — с низким уровнем шума.

Здание для пожарно-спасательного отряда №214 рядом с Ленинградским шоссе открыли не так давно в сентябре 2015 года, а по документам МЧС оно было построено и введено в эксплуатацию ещё в 2013-м.

Отсюда выезжают на тушение пожаров, ДТП в случае необходимости и другие происшествия, где требуется экстренная помощь. Территория обслуживания — 5, 6, 7 микрорайоны, иногда 3-й, МЖК и прилегающие территории. Будут ли полностью закрывать пожарное депо на время ремонта, пока неизвестно.

Работы будут проводиться в рамках столичной программы «Безопасный город». Задачи этой программы обширны — защита людей и территории от противоправных действий и катастроф, мобилизационная подготовка экономики, видеонаблюдение, пожарная безопасность и многое другое. На три года (2024-2026) в московском бюджете заложено на реализацию программы почти 305 миллиардов рублей. На проект ремонта выделено 37 миллионов. Сами работы начнутся не раньше следующего года и закончатся в 2026-м.