Выставка «Городской маршрут. Дом быта» зеленоградского музея стала площадкой школьной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» 14.10.2024 ZELENOGRAD.RU

На выставке экспонаты об истории самого Зеленограда соседствуют с экспонатами о работе городской службы быта и повседневной жизни горожан. Родители вспомнят «Дом быта», который сохранился только в названии автобусной остановки.

Выставка проходит в Выставочном зале Музея Зеленограда в корпусе 1410. Для посещения нужно записаться по телефону 8-499-717-16-02. За посещение этого музея на Олимпиаде действует повышенный коэффициент 1,2. По карте «Москвенок» посещение выставки бесплатное, для взрослых — 200 рублей, для детей — 100. Музей работает со вторника по воскресенье с 10 до 18, в четверг с 13 до 21.

Эта олимпиада — прекрасный способ посетить вместе с детьми интересные места Москвы и области, а заодно получить строчку в школьном портфолио. Суть — выбираете интересные площадки, а дети изучают экспозицию, выполняя несложные задания. Регистрация в МЭШ. Подробности на сайте олимпиады

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