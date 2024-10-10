Производство в промзоне «Алабушево» планирует запустить компания «Зантон Медицинские Системы», ставшая резидентом ОЭЗ «Технополис». Такие томографы служат для диагностики злокачественных опухолей на ранних стадиях, выявляют новообразования с точностью до 95%. Диагностика с использованием позитронно-эмиссионной и рентгеновской компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) также высокоэффективна при кардиологических и неврологических заболеваниях.

В производственный процесс компания инвестирует свыше 200 миллионов рублей, создав в 2025 году более 190 новых рабочих мест. «Благодаря налоговым льготам предприятие сможет направить сэкономленные средства на развитие производства: закупить оборудование, создать дополнительные рабочие места и разработать уникальный и инновационный продукт», считают в мэрии. Сейчас компания регистрирует свою продукцию. Существующие производственные мощности позволят ежегодно выпускать три томографа для современной радионуклидной диагностики.

Похоже, пока речь идёт о постепенной локализации китайских томографов: одна из вакансий компании предусматривает командировки в Китай «для обучения на заводе-изготовителе»; учредителя компании зовут Чжань Чжэнуй. «Компания активно занимается трансфером технологий и готова предложить российским специалистам устройства с эргономичным и русифицированным интерфейсом», — говорит представитель «Зантона».