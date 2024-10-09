«Гуляла утром с собакой в лесочке за 508-м корпусом, — написала Екатерина в чате района. — Прямо на моих глазах мужчина, ничего не стесняясь, оставил в кустах закладку. Пошёл к своему автомобилю, сел и уехал».

Екатерина вызвала полицию. Наряд приехал и убедился, что «перерыт буквально весь лес». Обещали почаще появляться в этом месте.

Но это обещание пустое — полицию сюда вызывают не в первый раз. «Там нехорошее место — ни освещения, ни камер нет», подтверждает житель 508-го корпуса Лев, который тоже вызывал полицию. Он неоднократно видел, как в тупичок между лесом и школой 1557 заезжают чужие машины, а после потом на соседском субботнике выгребал из леса шприцы (на фото).

«Не молчите, если видите такое, звоните в полицию, — призывала Екатерина соседей. — Масштабы бедствия колоссальный, от наркотиков не защищён ни один ребёнок».