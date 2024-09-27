Гадюка укусила собаку по кличке Челси в Тверской области. После укуса у неё сразу начался отёк морды, ухудшение общего состояния, вялость. В ближайшей ветклинике оказали помощь, но улучшений не было. Через пять дней владельцы вернулись в Зеленоград и обратились в местную ветклинику. Их питомцу становилось все хуже: собака не вставала, появилась многократная рвота и понос с кровью.
После УЗИ, рентгена и взятия анализов, хирург Надежда Андреевна Кузина предположила, что у собаки возникли осложнения, связанные с последствием укуса или реакцией организма на лекарственные препараты, и решила провести диагностическую операцию — лапаротомию. Версия врача подтвердилась: у собаки была полная атония ЖКТ (неподвижность желудка и кишечника) и признаки начала панкреонекроза. Кроме того, наблюдалась острая почечная недостаточность, гепатопатия, энтероколит.
После постановки диагноза лечение было скорректировано и собака постепенно пошла на поправку. На видео — Челси через месяц после лечения. Однако ей предстоит ещё долго принимать лекарства дома и следить за состоянием.
Сейчас сезон змей завершается. При понижении температуры они прячутся и готовятся к спячке. Правильное поведение при встрече со змеей — обойти её стороной и подождать, пока уползёт сама, а собаку отозвать и отойти на безопасное расстояние.
Хозяин может не увидеть сам момент укуса, но его можно определить по следующим признакам: животное взвизгнуло, залаяло; начало тереть морду или поджимать лапу; возможно, сразу стало вялым, появилась одышка либо даже одна-две ранки на морде или лапе.
В первые 15 минут после укуса нужно промыть рану дезинфицирующим раствором без содержания спирта и дать животному любой имеющийся антигистаминный препарат (против аллергии) — лучше в виде инъекции. На такие случаи их можно брать и на прогулки в лесу. Затем необходимо максимально быстро доставить животное к ветеринарному врачу.