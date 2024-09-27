Гадюка укусила собаку по кличке Челси в Тверской области. После укуса у неё сразу начался отёк морды, ухудшение общего состояния, вялость. В ближайшей ветклинике оказали помощь, но улучшений не было. Через пять дней владельцы вернулись в Зеленоград и обратились в местную ветклинику. Их питомцу становилось все хуже: собака не вставала, появилась многократная рвота и понос с кровью.

После УЗИ, рентгена и взятия анализов, хирург Надежда Андреевна Кузина предположила, что у собаки возникли осложнения, связанные с последствием укуса или реакцией организма на лекарственные препараты, и решила провести диагностическую операцию — лапаротомию. Версия врача подтвердилась: у собаки была полная атония ЖКТ (неподвижность желудка и кишечника) и признаки начала панкреонекроза. Кроме того, наблюдалась острая почечная недостаточность, гепатопатия, энтероколит.

После постановки диагноза лечение было скорректировано и собака постепенно пошла на поправку. На видео — Челси через месяц после лечения. Однако ей предстоит ещё долго принимать лекарства дома и следить за состоянием.