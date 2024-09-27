Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Маленькую собачку целый месяц лечили от укуса змеи в зеленоградской ветклинике 27.09.2024 ZELENOGRAD.RU

Гадюка укусила собаку по кличке Челси в Тверской области. После укуса у неё сразу начался отёк морды, ухудшение общего состояния, вялость. В ближайшей ветклинике оказали помощь, но улучшений не было. Через пять дней владельцы вернулись в Зеленоград и обратились в местную ветклинику. Их питомцу становилось все хуже: собака не вставала, появилась многократная рвота и понос с кровью.

После УЗИ, рентгена и взятия анализов, хирург Надежда Андреевна Кузина предположила, что у собаки возникли осложнения, связанные с последствием укуса или реакцией организма на лекарственные препараты, и решила провести диагностическую операцию — лапаротомию. Версия врача подтвердилась: у собаки была полная атония ЖКТ (неподвижность желудка и кишечника) и признаки начала панкреонекроза. Кроме того, наблюдалась острая почечная недостаточность, гепатопатия, энтероколит.

После постановки диагноза лечение было скорректировано и собака постепенно пошла на поправку. На видео — Челси через месяц после лечения. Однако ей предстоит ещё долго принимать лекарства дома и следить за состоянием.

Сейчас сезон змей завершается. При понижении температуры они прячутся и готовятся к спячке. Правильное поведение при встрече со змеей — обойти её стороной и подождать, пока уползёт сама, а собаку отозвать и отойти на безопасное расстояние.

Хозяин может не увидеть сам момент укуса, но его можно определить по следующим признакам: животное взвизгнуло, залаяло; начало тереть морду или поджимать лапу; возможно, сразу стало вялым, появилась одышка либо даже одна-две ранки на морде или лапе.

В первые 15 минут после укуса нужно промыть рану дезинфицирующим раствором без содержания спирта и дать животному любой имеющийся антигистаминный препарат (против аллергии) — лучше в виде инъекции. На такие случаи их можно брать и на прогулки в лесу. Затем необходимо максимально быстро доставить животное к ветеринарному врачу.

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
домашние животные, собаки, ветеринарная клиника
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новое благоустройство внезапно начинается в 8 и 10-м микрорайонах. Делать его будут с невиданной скоростью Новости
Маленькую собачку целый месяц лечили от укуса змеи в зеленоградской ветклинике Новости
Аренда залов в центре Зеленограда — 1400 рублей в час Реклама
Поликлинику в 20-м микрорайоне откроют после ремонта весной следующего года Новости
Префектура не смогла внятно объяснить, зачем разбирают плитку на идеальном тротуаре возле площади Юности. Похоже, её заменят на асфальт Новости
Программа check-up всего за два часа в Гастроцентре клиники «Эстеди», корпус 1515 Реклама
С незаконными свалками мусора решили бороться установкой дорожного знака. Эффективность этого решения сомнительна Новости
Полиция задержала похитителей кабелей линий освещения Новости
Вакансии компании «Альянникс Мануфактура» Реклама
Младенца оставили в закрытой машине под солнцем минимум на полчаса Новости
Картой «Тройка» теперь можно взять в аренду самокат. Мы попробовали — работает! Новости
Подготовьте ребёнка к ОГЭ и ЕГЭ на высокие баллы Реклама
Отопление в школах и детсадах Московской области начнут включать досрочно. Чтобы в понедельник дети пришли в теплые помещения Новости
На Школьном озере заработали новые фонари. Жители опасаются, что у них тоже украдут кабель Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
Каршеринг BelkaCar заработал в 5, 6 и 7 микрорайонах Новости
Электричка МЦД-3 сошла с маршрута, чтобы помочь пассажиру Новости
Как правильно подобрать очки для ребёнка? Разбираемся вместе с Lokamed Реклама
По платной дороге М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков Новости
Вид на красивый пруд после благоустройства сменился видом на уродливое ограждение Новости
«Зеленоградские школьники прошли кастинг в московский мюзикл» — объявляет школа мюзикла Westend Реклама
Ребенка сбили во дворе длинного дома — похоже, там забыли положить один «лежачий полицейский» Новости
Строительство завода производителя высокотехнологичных металлоконструкций началось в Зеленограде Новости
Танцуйте рядом с домом! Открыт набор в школу танцев под руководством Виталия Сурмы Реклама
Дополнительные опоры должны пристроить к башне на Центральном проспекте в течение пары месяцев. Ставить их будет организатор праздников Новости
Пляж на городском пруду расширят и отремонтируют в следующем году. Можно ли будет купаться, непонятно Новости
Бакеево — лучший выбор для спокойной и счастливой семейной жизни. Теперь и с детским садом Реклама
Строители перегородили «зебру» через Центральный проспект — их грузовик чуть не задавил пешехода Новости
Перекрыт один из въездов в 3-й микрорайон с Центрального проспекта Новости
Бесплатный воркшоп со стилистом в «ТЕЛЕГРАФ» (ТРЦ «Зеленопарк») — 21 сентября, предварительная регистрация обязательна Реклама
Большинство зеленоградцев против заборов вокруг поликлиник. Мы не нашли ни одного действующего документа, который бы однозначно обязывал ставить ограждение. Наоборот — правила стали мягче Новости
«Зеленопарк» решил оставить бесплатный автобус, но по сокращенному маршруту и раз в час Новости
В школе «Большой балет» открыт набор на новый сезон Реклама
На МЦД-3 теперь ездят только «Иволги» Новости
Оленёнок родился в зеленоградском экоцентре «Дом лани» Новости
Сольный StandUp-концерт Валентина Сидорова — 28 сентября в ДК МИЭТ Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру