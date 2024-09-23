Поезд ехал в сторону Крюково, когда по громкой связи к машинисту обратилась пассажирка Дарья Лукинина: одному мужчине в вагоне стало плохо. Дарья оказалась медработником, сразу распознала первые признаки инсульта и начала оказывать помощь.

В то же время машинист Алексей Маслов связался с диспетчером, сообщил о происшествии и запросил разрешение изменить маршрут — направить поезд вместо Крюково на Казанский вокзал — ближайшую остановку, на которую удобней всего было бы подъехать «скорой». Разрешение было получено — на вокзале уже ждала бригада врачей, которая доставила мужчину в больницу.

Будьте как Дарья — в любой опасной ситуации в электричке связывайтесь с машинистом.