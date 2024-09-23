Сейчас по трассе ездит четыре беспилотных грузовика без водителя — два от «Камаза» и два от «Сберавтотеха». Водитель-испытатель в кабине пока присутствует, но сидит на пассажирском сидении. До этого полтора года шло тестирование, за время которого машины проехали без аварий более трех миллионов километров.
Скорее всего грузовики пока будут ездить на ограниченном участке, потому что технология ещё молодая и не применяется на постоянной основе, предполагают в профильном канале «Полный беспилот».
В отличие от обычных грузовиков беспилотники не ограничены в режиме труда и отдыха, это позволяет им работать без перерывов, что значительно ускоряет доставку. В рамках проекта грузы перевозят ведущие компании, такие как «Национальный перевозчик», «Глобалтрак», «ПЭК», Х5, «Магнит», «Газпромнефть-Снабжение» и Wildberries.
К концу года автопарк может вырасти до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 автомобиля.