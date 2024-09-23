Скорее всего грузовики пока будут ездить на ограниченном участке, потому что технология ещё молодая и не применяется на постоянной основе, предполагают в профильном канале «Полный беспилот».

В отличие от обычных грузовиков беспилотники не ограничены в режиме труда и отдыха, это позволяет им работать без перерывов, что значительно ускоряет доставку. В рамках проекта грузы перевозят ведущие компании, такие как «Национальный перевозчик», «Глобалтрак», «ПЭК», Х5, «Магнит», «Газпромнефть-Снабжение» и Wildberries.

К концу года автопарк может вырасти до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 автомобиля.