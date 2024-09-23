В промзоне «Алабушево» производственно-строительная компания «Весна» будет заниматься обработкой металлов с использованием технологий 3D-металлопечати для выпуска различных изделий сложной конструкции: имплантов, костных пластин, корпусов турбин, теплообменников, комплектующих лазеров. В качестве методов будут использовать прямое осаждение и селективное лазерное плавление.
Сейчас уже разработан котлован и ведут работы по устройству фундаментов, внутриплощадочных дорог, наружных сетей канализации, а также по армированию вертикальных конструкций 1 этажа. Завод планируют построить в 2025—2026 годах (сначала производство планировали запустить до конца 2023-го года).
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