Об этом запрете попросила ГИБДД для «предупреждения травматизма и снижение аварийности». Предложение обсудили на комиссии префектуры по безопасности дорожного движения и, похоже, отклонили, решив пойти другим путём.

Во-первых, оказалось, что ещё летом группа разбора ДТП при Центре организации дорожного движения (ЦОДД) решила снизить максимальную скорость прокатных самокатов на площади Юности до 5-7 км/ч. Это фактически и есть запрет движения, ведь так самокат едет со скоростью пешехода. В префектуре такое ограничение поддержали

Во-вторых, решили, что в определенных местах нужен полный запрет самокатов во время «проведения праздничных мероприятий». Список таких мест должны подготовить в префектуре и направить в ЦОДД.

Решения префектуры и ЦОДД можно только приветствовать. Площадь Юности — людное место, особенно по выходным. Здесь нельзя позволять самокатам разгоняться, а кому надо проехать быстро, могут объехать площадь. Однако с внедрением решений по ограничению скорости прокатных самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) большие проблемы.

Во-первых, решения, связанные с безопасностью, принимают очень медленно. Например, от ДТП на площади Юности, после которого впервые заговорили о необходимости ограничить на ней скорость, до объявления о введении на площади «медленной зоны», прошло больше года.

Но и выполнять это решение операторы проката самокатов не спешат — тестирование «Зеленоград.ру» показало, что ограничение скорости поддерживал только сервис Whoosh, а самокаты Яндекса и Юрента свободно разгонялись до 25 км/ч.

На этом фоне в способность «включать» медленную зону на выходных и выключать её в будни, пока верится с трудом.