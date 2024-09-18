На видео, снятом после полуночи, можно оценить шум просто от проезжающей технике на стройке ЖК «Зеленый парк» (ЦИЭ). Таких свидетельств множество. Сейчас здесь строят всего три новых дома, а в планах ещё много домов, вся эта стройка продлится годы. Если ночной шум будет продолжаться, покупатели первых квартир рискуют серьёзно подорваться здоровье.

В Москве запрещен шум с 23 до 7 часов. Если это правило нарушается, нужно вызывать полицию по номеру 112 — они должны приехать, составить протокол и затем возбудить административное дело о нарушении закона о тишине. Екатерина вызывала полицию, писала заявление, но это не принесло результата.

Между тем надзорные ведомства — департамент природопользования (следит за уровнем шума) и стройнадзор фиксируют тысячи жалоб на шум от строек, но экстренные меры предпринимать не собираются. Вместо этого они не торопясь исследуют проблему, тестируют «современные подходы», совершенно не думая о здоровье людей, которые каждую ночь мучаются от шума.

Максимальный размер штрафа за ночной шум на стройках — 300 тысяч рублей. Большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе (93%), поддерживает кратное повышение штрафа. Часть из них также поддерживает вариант, когда часть штрафа будут передавать полиции и гражданину, сообщившему о нарушении. Направим эти данные зеленоградским депутатам с Мосгордуме и Госдуме для принятия соответствующих поправок в законы.