Новосёлы 22-го микрорайона вынуждены жить на стройке, которая не останавливается даже ночью 18.09.2024 ZELENOGRAD.RU

«Как переехала сюда, у меня постоянные бессонные ночи — невозможно жить. Ходила в управу, мне сказали просто „крепитесь, с этим ничего не сделать“», — рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница Екатерина. Она также пыталась записаться на приём в префектуру, но ей сказали, что «это не их дело» и предложили написать письменное обращение.

На видео, снятом после полуночи, можно оценить шум просто от проезжающей технике на стройке ЖК «Зеленый парк» (ЦИЭ). Таких свидетельств множество. Сейчас здесь строят всего три новых дома, а в планах ещё много домов, вся эта стройка продлится годы. Если ночной шум будет продолжаться, покупатели первых квартир рискуют серьёзно подорваться здоровье.

В Москве запрещен шум с 23 до 7 часов. Если это правило нарушается, нужно вызывать полицию по номеру 112 — они должны приехать, составить протокол и затем возбудить административное дело о нарушении закона о тишине. Екатерина вызывала полицию, писала заявление, но это не принесло результата.

Между тем надзорные ведомства — департамент природопользования (следит за уровнем шума) и стройнадзор фиксируют тысячи жалоб на шум от строек, но экстренные меры предпринимать не собираются. Вместо этого они не торопясь исследуют проблему, тестируют «современные подходы», совершенно не думая о здоровье людей, которые каждую ночь мучаются от шума.

Максимальный размер штрафа за ночной шум на стройках — 300 тысяч рублей. Большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе (93%), поддерживает кратное повышение штрафа. Часть из них также поддерживает вариант, когда часть штрафа будут передавать полиции и гражданину, сообщившему о нарушении. Направим эти данные зеленоградским депутатам с Мосгордуме и Госдуме для принятия соответствующих поправок в законы.

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Метки:
шум и закон о тишине, микрорайон 22 (жк зеленый парк, циэ)
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