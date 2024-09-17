Большую свалку устроили какие-то нелюди в лесопарке возле улицы Юности. Искать нарушителей, похоже, не будут — это приведет к новым свалкам 17.09.2024 ZELENOGRAD.RU

Похоже, в лес выкинули пластиковые кеги от пива или других напитков и картонные коробки от них. Вероятно, машина заехала в лес по одной из тропинок, чтобы выгрузить этот мусор. Здесь всё под камерами, напротив здание управы — казалось бы, полиции не составит труда найти нарушителей.

Редакция «Зеленоград.ру» передала эту информацию в префектуру. После этого «пивную свалку» убрали, но искать нарушителей, похоже, не будут: «Мусор из лесопарковой зоны убрали. Ситуацию с незаконным сбросом мусора взяли на контроль».

На прямой вопрос, будет ли расследование и подано ли заявление в полицию, ответили, что «свалка организована неустановленными лицами» и повторили, что «данная территории взята на дополнительный контроль».

Если перевести с чиновничьего на человеческий, то это значит, что никто ничего делать не будет. А ведь найти виновных вполне возможно — свалка рядом автодорогой, жилыми домами и площадью Юности, вокруг множество камер, а спрятать переноску или перевозку такого объема мусора (большие кеги от пива) невозможно. Почему префектура, отвечающая сейчас за содержание зеленоградских лесопарков, не расследует этот случай, непонятно. Фактически, чиновники поощряют и дальше заваливать лес мусором.

Наказание может быть серьёзным. Штраф за разгрузку мусора в неположенных местах с грузовика составляет от 50 до 120 тысяч. За повторные нарушения — в два раза выше и конфискация транспорта. А за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами штраф от 100 до 250 тысяч.

Впрочем, бездействие — это обычная практика зеленоградской администрации в борьбе со свалками. Например, после нашей публикации о свалке на Заводской улице (там тоже «неустановленные лица регулярно сбрасывают мусор»), управа уже два месяца назад обещала поставить камеру, чтобы найти нарушителей, но мусора меньше не становится. То ли камеру так и не поставили, то ли поставили, но не смотрят записи — это неизвестно. Выясним и вернемся с ответом.

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Метки:
свалка
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