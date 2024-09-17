В МИЭТе новый ректор — Сергей Гаврилов 17.09.2024 ZELENOGRAD.RU

С 17 сентября приказом министерства образование и науки исполняющим обязанности ректора зеленоградского университета назначен проректор по научной работе, доктор технических наук Сергей Гаврилов.

Сергей Гаврилов поступил в МИЭТ в 1986 году, служил в войсках особого назначения, в 1994 году окончил вуз по специальности «Физика и технология материалов и компонентов электронной техники» (квалификация — инженер электронной техники). С 2000 года работал доцентом кафедры материалов и процессов твердотельной электроники МИЭТ, затем — заведующим кафедрой материаловедения и физической химии МИЭТ, а с 2008 года — проректором по научной работе МИЭТ. Гаврилов — автор более четырёхсот научных работ, учебных пособий, патентов, связанных с электрохимической обработкой материалов электронной техники, наноэлектроникой, сенсорикой, нанофотоникой.

Участвуя раньше в выборах ректора, Гаврилов предлагал приоритетно развивать в МИЭТе междисциплинарные фундаментальные исследования в области конвергентных наук (разработки на стыке нанотехнологий, биотехнологий, ИТ и когнитивистики), а также считал основными направлениями развития университета повышение результативности научных исследований, формирование научно-технического задела в интересах высокотехнологичных предприятий, увеличение доли «целевиков», магистрантов и аспирантов, увеличение доходов от реализации дополнительных образовательных программ и НИОКР, развитие проектных форм обучения и индивидуальных образовательных траекторий.

Прежний ректор МИЭТа Владимир Беспалов с апреля возглавлял Российский научный фонд.

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Метки:
миэт, Гаврилов Сергей Александрович
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