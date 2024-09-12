Napapijri, Vans, Eastpak, Dickies и другие бренды одежды и обуви продают в новом магазине JoyStreet, который открылся в Fashion House на Ленинградском шоссе.

Аутлет Шереметьево находится по адресу Ленинградское шоссе, 14 км (деревня Черная грязь). Работает с 10 до 22 часов.