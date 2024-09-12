«Это значит, что определенные оперативные вмешательства мы можем проводить одним днем, — объяснил заведующий Детским центром зеленоградской горбольницы Руслан Лим. — У нас три профиля: детская хирургия, травматология и ортопедия, а также оториноларингология»

Бесплатное лечение по ОМС могут пройти дети, прикрепленные к московским поликлиникам. Нужно оформить у лечащего врача электронное направление на консультацию в Детский центр и записаться 8-499-734-33-91 (будни 8:30—17:00)

Без направления можно проконсультироваться со специалистом и пройти лечение в Детском центре на платной основе 8-499-734-26-71 (будни с 8:30 до 17:00)

В ГКБ им. Кончаловского говорят, что теперь зеленоградская клиника — первая и единственная многопрофильная больница в России, где хирургическая помощь с применением стационарозамещающих технологий оказывается взрослым и детям.