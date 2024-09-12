Автобус №16 пустят в 22-й микрорайон. Жители соседнего района недовольны 12.09.2024 ZELENOGRAD.RU

Возле нового зеленоградского микрорайона (ЖК «Зеленый парк», он же ЦИЭ) уже есть остановка на Георгиевском проспекте — «Овражная улица» (с автобусами 25, 28, 32, 400к). Но идти до неё от уже построенных и будущих жилых домов далековато. Поэтому к ним будет заезжать автобус 16 — по проездам 658 и 687.

Вероятно, автобус будет поворачивать в 687-й проезд с Кутузовского шоссе, от остановки «Кутузовская слобода». А 658-й проезд — это объездная дорога вокруг 22-го микрорайона — пока считается проектируемой. Первую очередь этого проезда планируется ввести в эксплуатацию весной-летом следующего года. С этой дороги можно будет выехать и на Георгиевский проспект. Департамент транспорта уже согласовал изменение 16-го маршрута, сообщили в префектуре.

Сейчас маршрут 16 проходит от остановки «Корпус 1420» (возле роддома) по Новокрюковской улице до станции Крюково, далее идёт по улицам Заводской, Радио и Кутузовскому шоссе до остановки «Кутузовская слобода» возле 23-го микрорайона. Интервалы движения — 13-25 минут, в зависимости от времени суток.

Жители 23-го микрорайона уже недовольны этими планами. Они и так жалуются на нехватку автобусов, а теперь опасаются, что будет ещё хуже. Добавят ли автобусы на этот маршрут после его изменения, неизвестно.

По той же схеме происходил запуск автобусов в соседний большой 17-й микрорайон. Объездную дорогу вводили долго и частями. Для транспортного обслуживания жителей сначала изменили маршруты двух автобусов — 22 и 400 Т, а через несколько месяцев в 17-й микрорайон стал ездить и 32-й автобус. Возможно, по мере достройки дорог в 22-й микрорайон перенаправят и другие зеленоградские автобусы.

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Метки:
микрорайон 23 (зеленый бор), микрорайон 22 (жк зеленый парк, циэ), автобус 16
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