Избирательные участки открыты c 6 по 8 сентября с 8:00 до 20:00. На участке вы можете проголосовать бумажным бюллетенем (если заранее подали заявку на это) или через терминал (на любом участке).
Также можно проголосовать онлайн на сайте elec.mos.ru. Для этого нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на mos.ru.
При электронном голосовании на забудьте включить отметку о том, что хотите получить адрес зашифрованной транзакции в блочкейне и сохранить его (записав, сфотографировав или сделав скриншот экрана) — это позволит защитить ваш голос и в дальнейшем иметь возможность проверить, как он был учтён.
В пятницу утром на избирательных участках ещё пусто — на пятерых членов комиссии, пятерых полицейских и одного полуспящего наблюдателя ни одного избирателя. Корреспондент «Зеленоград.ру» был первым и опускал бумажный бюллетень в пустую урну. Активность на местных выборах обычно невысокая: в 2019 году явка при голосовании на выборах в Мосгордуму составила всего 22%
Между тем, Московская городская дума — важнейший орган власти. Дума принимает московские законы, утверждает бюджет, то есть может (если захочет) оказывать значительное влияние на жизнь города, представляя интересы московских районов. Всего в Мосгордуме 45 депутатов, все зеленоградские районы представляет один депутат.