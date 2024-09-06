Избирательные участки открыты c 6 по 8 сентября с 8:00 до 20:00. На участке вы можете проголосовать бумажным бюллетенем (если заранее подали заявку на это) или через терминал (на любом участке).

Также можно проголосовать онлайн на сайте elec.mos.ru. Для этого нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на mos.ru.